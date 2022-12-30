義大利一名男子瞞著妻子將私房錢藏在壁爐煙囪中，沒想到不知情的妻子近日在壁爐點火取暖，導致偷藏的2萬歐元（約新台幣65萬元）瞬間被燒成灰，讓他看到時瞬間情緒崩潰。

綜合外媒報導，居住在義大利羅馬蒙特維多區（Monteverde）的馬利歐（Mario）因為擔心所持有的債券會被竊賊偷走，所以偷藏在家中的壁爐煙囪中，沒想到在聖誕節時不幸被妻子一把火燒光，讓他崩潰直呼「當我看到火焰時，整個人差點昏倒」。

馬利歐表示，「我認為這是一個非常安全的地方，小偷永遠不會發現，就連妻子也從來不知情，所以每年在冬天生火之前，我都會記得去把它們移走」，不過這次他卻完全來不及從壁爐中取出，導致高達2萬歐元（約新台幣65萬元）的債券被燒個精光，眼看積蓄付之一炬，讓他度過一個極度悲慘的聖誕節。

好在馬利歐事後聯繫了在郵局工作的兄弟，讓情緒低迷的他有了一絲希望，對方指出，「如果你手上有保存債券序號的話，就有機會能夠獲得補發」，一席話讓他瞬間鬆了一口氣。