英國一間診所在耶誕節前夕傳送祝賀簡訊給病患，沒想到卻誤發成罹癌通知，8千多名患者收到簡訊後，都以為自己命不久矣，陷入悲傷的情緒，還有不少人趕到診所求證，才發現是烏龍一場，讓病患與家屬都非常不滿。

Askern Medical Practice in Askern, Doncaster, UK, made an ‘unfortunate error’ on the afternoon of Friday 23 December, telling patients they had metastatic cancer instead of wishing them a Merry Christmas. pic.twitter.com/leZrDWSZ2p — Gemini Guy (@Gemini_Guy_1981) December 29, 2022

綜合外媒報導，英國唐卡斯特一間診所「Askern Medical Practice」23日發送耶誕祝賀簡訊給病患，豈料卻誤發成罹癌簡訊，內容寫到患者罹侵襲性肺癌，簡訊中還附連結，點選可填寫表格，供癌末患者申請福利，病患收到後嚇了一跳，事隔1個多小時，又收到第二封簡訊，指上一封是誤發，最後不忘祝賀耶誕快樂。

患者哈格里夫斯女士（Hargreaves）表示，收到簡訊時她幾乎崩潰，「我不久前才進行手術，去除一顆恐癌變的痣，正在等待體檢報告，所以非常擔心，沒想到就收到這一封簡訊」，當時她趕緊打電話向診所確認，卻一直打不通，讓她感到非常焦慮。

57歲里德（Chris Reed）表示，妻子收到簡訊後崩潰痛哭，他趕緊打電話到診所求證，同樣也是打不進去，只好趕到診所了解情況，才發現是烏龍一場。另一名不願透露姓名的女子提到，她的家人近日因胸部問題到診所做檢查，收到罹癌通知後很傻眼，趕緊到診所詢問狀況，「當時有6名患者也來到現場，他們同樣是收到簡訊，顯得驚慌失措」，認為診所的疏失非常惡劣。