歷史上第一位女皇帝「武則天」14歲入宮後，並未受唐太宗李世民寵愛，在宮裡長達12年，卻一直都只是位階最低的才人，直到唐太宗過世她到寺廟當尼姑，因緣際會下遇新任皇帝唐高宗李治，奇怪的是，武則天卻受唐高宗寵愛，專家認為主要是兩人個性互補。

貞觀十一年（西元637年），14歲的武則天被唐太宗召入宮，並被封為五品才人，當時她的母親得知後，擔心女兒在宮中沒有好日子，感到非常難過，豈料武則天竟安慰母親「侍奉聖明天子，豈知非福？為何還要哭哭啼啼，作兒女之態呢？」指侍奉天子未嘗不是一種福分，為何要哭哭啼啼，可見她個性獨立且有野心。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，武則天入宮後，雖被唐太宗賜名武媚娘，但歷史上兩人其實沒什麼感情，因為武則天在宮中12年，職稱卻都只是才人，可見她在宮中遭到冷落，而且武則天的出身地位高，父親曾是三品大員，還被封為應國公，後世推測兩人應是為政治而聯姻。

直到唐太宗駕崩，按照唐朝制度，前任皇帝的嬪妃若有子女，就搬去和孩子住，沒有的話一律出家當尼姑，沒子嗣的武則天入感業寺剃髮出家，唐高宗一日為祭祀唐太宗來到寺廟，兩人因此相遇，武則天之後被召入宮，替唐高宗生了6個孩子，反觀她與唐太宗卻未生下孩子，由此可知，武則天在唐太宗時期並不受寵。

于賡哲教授認為，武則天不受唐太宗寵愛，主要是兩人個性不合，他們同樣都很剛烈，做事時容易起衝突，當時唐太宗的寵妃是長孫皇后、徐賢妃，可見他喜歡溫柔婉約的類型，不喜歡性格強硬的女性，反觀唐高宗個性較軟弱，與武則天互補，看在他眼裡，武則天可能就像知性的大姐姐。