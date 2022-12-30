國外一名男子近日購入二手的蘋果備份裝置「時空膠囊」（Time Capsule），沒想到卻意外起底一名富翁的個人資料，包括銀行帳戶、信用卡號、稅務報表等，甚至是私藏的不雅片全部一覽無遺，讓他錯愕直呼「這真是有點可怕」。

綜合外媒報導，國外一位名叫威廉（Willhelm）的男子，近日以15美元（約新台幣460元）購入由蘋果公司生產的「時空膠囊」，而該裝置已於2018年停產，根據備份資料顯示，他推測前使用者唐（Don）可能是身價不菲的企業主，裝置內儲存的資料最早可追溯至1980年代，內容包括照片、稅務、人壽保險資料、信用卡號碼、航班資訊、銀行帳號，甚至是私藏的不雅片。

而對方最後一次使用的時間為2010年，但之後根本沒有刪除就將裝置捐贈出去。威廉表示，「我有這個人的銀行帳戶，一度可以看到他在銀行裡有多少錢，我甚至擁有他的壽險資訊，而這傢伙的身價在2010年時就高達數百萬美元！」威廉推測，唐或許已經過世，但也坦言，自己因為窺探了唐的隱私而感到愧疚，希望靠著這些資訊找到唐的家屬，將東西物歸原主。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這真是太瘋狂了」、「看得我冷汗直流，而我甚至不是唐本人」、「這也是我囤積所有電子產品的原因」。