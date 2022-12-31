大陸一名女子日前與家人到山東海邊玩，發現沙灘出現一隻蟹身蝦頭的生物，從背面看又像是蟬，讓她感到非常好奇，拍下影片詢問網友，而大陸蝦蟹科學家表示，這是當地的特色海產，也就是俗稱的「海知了」。

綜合陸媒報導，一名潘姓女子日前與家人到山東青島附近海邊遊玩，發現沙灘上出現許多小洞，好奇的用鏟子往下挖，竟挖出一隻「蟹身蝦頭」的生物，而且從背面看又像是蟬，由於從未見過這種海洋生物，她便拍下來po網，詢問這是什麼品種。

影片在網路上引發熱議，一名大陸蝦蟹產業科學家高保全解答，這種生物是「海知了」，屬於蟬蝦類，學名為解放眉足蟹，主要分布於日照較多的海邊，是青島當地的美食，牠的頭部和腳像蝦子，從背面看像是蟬，因而得名，但牠又擁有宛如螃蟹硬而厚的甲殼。

油炸海知了是青島特色美食，據說口感介於螃蟹與蝦子之間，吃起來很鮮甜，不少青島人喜歡到海邊捕捉，導致海知了數量變少且價格貴，不過大陸黃海水產資源研究員曾呼籲民眾少吃，通常被拿去做料理的海知了多為幼蟹，平均年紀只有一至兩歲，可能使海知了滅絕，另外海知了還有清潔沙灘的作用，物種消失也會對環境造成影響。