2022年越南小姐選美大賽近日落幕，不過在進行頒獎時，前選美亞軍范玉芳英因為穿著一襲透視感極強的鵝黃色禮服擔任頒獎人，火辣身材在鏡頭前一覽無遺，意外成為全場注目焦點，引發網友反感，紛紛出言砲轟「這個頒獎人根本是喧賓奪主」。

綜合外媒報導，范玉芳英是2020年越南小姐亞軍，日前她參與2022年越南小姐選美決賽，為亞軍鄭翠玲加冕，不過穿著一襲鵝黃色禮服的她，因為布料極薄，在強光照射下彷彿裸體一般，曼秒的身材曲線在觀眾面前一覽無遺，瞬間成為全場焦點。

影片曝光後隨即引爆網友熱議，不少人紛紛批評，「穿成這樣連別人看到都會感到害羞」、「這個頒獎人根本是喧賓奪主」、「如果真的是故意這樣穿就太令人反感了」；但也有人出言緩頰，認為這可能只是一起意外，不必太過放大檢視。

面對排山倒海的批評，主辦單位緊急出面道歉，指出舞台上的所有禮服早在活動開始前就挑選好，但彩排時因為沒有打開全部燈光，才沒有意識到禮服的問題。范玉芳英則解釋，為了避免走光，還在禮服內穿了一件緊身連衣褲，才會在燈光之下顯得特別明顯，針對網友的批評指教讓她感到相當羞愧，今後會汲取教訓。

今年24歲的范玉芳英身高177公分，除了學業成績優異之外，同時精通英語及法語，2020年越南小姐選美決賽當天更以兩種語言進行演講，贏得滿堂彩，近日更前往日本參加國際小姐比賽，但最終無緣15強。