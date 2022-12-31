國外一名女子近日與孩子開心收到來自澳洲家人寄來的耶誕禮物，沒想到打開後發現裡面裝的不是他們期待的美味點心，而是動物頭骨和神祕圖騰，超詭異的內容物把他們嚇了一大跳。

綜合外媒報導，來自澳洲的安德莉亞（Andrea Eastley）與丈夫定居在美國阿拉斯加州，兩人育有3名子女，孩子們每年耶誕節最期待的就是收到澳洲阿嬤寄來的當地零食，沒想到今年拆開包裹後裡面竟是讓人毛骨悚然的詭異物品，包括一個巴掌大的不明生物頭骨、一條繡有神祕圖騰的織布，以及一包像木乃伊一樣被塑膠袋裝著的乾燥魚屍。

安德莉亞表示，不確定頭骨是否真的來自動物屍體，但媽媽向她保證，當初寄的確實是餅乾、棒棒糖等點心，絕對沒有故意惡作劇，因此她懷疑是美國海關檢查時不慎將2個包裹對調，才會收到錯誤的內容物。

詭異包裹的開箱影片曝光後網友也嚇傻了，紛紛留言直呼「看起來好可怕」、「越看越毛」、「驚喜變驚嚇」、「感覺像是用來施法的巫毒用品」。