大陸一名女子近日出門時看見5名男童在路旁玩耍，沒想到走近一看卻發現其中一名男童竟然鑽進電線圈，高掛在半空中「盪鞦韆」，嚇得連忙上前制止，才沒釀成悲劇。

綜合陸媒報導，廣西省來賓市一名韋姓婦人本月22日外出倒垃圾時，看見5名約莫5、6歲的男童正在路邊的空地玩耍，一旁還有電線垂掛在斜坡上，距離地面數公尺高。沒想到其中一名男童竟然爬上斜坡，接著半身鑽進線圈，將其套在身上盪來盪去，直接將電線當成鞦韆玩耍，嚇得韋女連忙出聲制止。

韋女表示，自己平常在家管教孩子時，都會特別加強安全意識的培養，當下看見附近孩童竟然玩起了電線，讓她當場嚇出一身冷汗，忍不住喝斥了幾句，並把他們全都勸走，畢竟電線即便沒有接電，萬一勒住脖子，後果同樣不堪設想。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這也太危險了」、「真的不要不當一回事，有些悲劇發生就來不及了」、「小朋友玩過頭了」、「哪時候把命玩掉也不意外」。