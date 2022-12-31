國際通用手勢「比中指」一般被視為挑釁，或辱罵他人的意思，不過在古代卻能殺掉一個人。五代後晉一名鎮國軍節度使，個性狡詐又殘暴，帶兵在城裡巡邏時，只要他比出中指，就能隨意腰斬一個人，最終連契丹皇帝也看不下去，藉機處死他。

根據《藝述史》報導，五代十國一名後晉鎮國軍節度使張彥澤，在戰場上驍勇善戰，但做事手段卻很殘忍，以他教導孩子為例，張彥澤認為自己的兒子個性軟弱，因此每天羞辱他，兒子受不了離家出走，他竟還派人去追殺，親戚看不下去勸阻，卻惹來殺身之禍，由此可知，他兇殘到連家人也不放過。

開運三年（946年）十二月，張彥澤帶兵打仗對戰契丹，但最終見情勢不對臨陣倒戈，投降契丹後他成為軍隊先鋒，帶兵攻入開封，並劫持晉出帝，隨後他在城內大肆搶掠，許多貧民也趁機作亂，不少大戶人家遭洗劫，引發民眾不滿，張彥澤認為自己作戰有功，每天飲酒作樂，還製作「赤心為主」的旗幟以表忠心。

城內不少百姓指張彥澤是叛徒，但他卻毫不在意，時常抓百姓到軍營前，沒有理由就將人殺害，根據《舊五代史．晉書．張彥澤傳》記載，「或軍士擒獲罪人至前，彥澤不問所犯，但瞋目出一手豎三指而已，軍士承其意，即出外斷其腰領焉。」指他隨意豎起中指，示意士兵直接將抓來的人處以腰斬，手段非常凶殘。

契丹皇帝耶律德光聽聞張彥澤的事情，同樣感到不滿，無法接受他居功自傲的表現，而且還擅自剽掠京城，因此詢問百官張彥澤是否該死，眾人都表示應當，另外也有許多百姓狀告張彥澤的惡行，最終耶律德光下令拘捕張彥澤，並處以斬首，張彥澤被押往刑場途中，還被受害者家屬毆打，死狀非常悽慘。