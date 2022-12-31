動物和人類一樣都會保護孩子。美國一個狼群保育組織在森林架設攝影機，拍攝狼群的生活狀況，近日意外拍到野狼護子的影像，當時一隻黑熊闖入棲息地想吃狼寶寶，狼父母發現後馬上衝出去追擊黑熊，成功保護牠們4個孩子。

Still probably our luckiest trail cam video ever: the Paradise Pack parents chasing a black bear away from their pups at the den. Not only did we get this on camera but we got it from 3 diff. angles! Something you would never see in our area without trail cams! pic.twitter.com/zOEu4oLlFv — Voyageurs Wolf Project (@VoyaWolfProject) December 29, 2022

美國狼群保育組織「航海家之狼保育計畫」（Voyageurs Wolf Project）日前在推特分享一段影片，當時一隻黑熊闖入野狼的棲息地，盯上4隻僅4個月大的幼狼，野狼父母發現後，趕緊衝過去與黑熊對決，雖然體型比對手小，但牠們完全不害怕。

黑熊看到野狼發動攻擊後，嚇得趕緊逃開，其中一隻狼追了出去，而另一隻則回頭查看幼崽，確認孩子是否受傷，過程雖然只有短短幾分鐘，但卻能看出野狼護子心切。影片累積10萬觀看次數，不少網友表示「這是我看過最棒的動作片，狼父母的愛很偉大」、「不是只有人類才有愛子之心，所有物種都有」、「萬物皆有靈」。

保育組織「航海家之狼保育計畫」主要研究明尼蘇達北部的狼群，了解狼群夏季的捕食行為和繁殖狀況，例如新生幼崽的數量、狼窩的位置等，他們指狼群冬季會成群結隊捕獵，主要獵殺駝鹿和鹿等大型動物，夏季則是河狸和幼鹿等，但夏天植被茂密，狼群活動不易觀察，只能替狼配戴GPS項圈，但野狼獵到河狸和幼鹿後，有時只需20至40分鐘就吃光，導致研究員難以了解牠們的捕食行為，人類目前對北方狼群的夏季生態了解甚少。