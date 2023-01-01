義大利馬戲團近日發生一起駭人的攻擊事件，31歲的馴獸師歐爾菲（Ivan Orfei）慘遭老虎突襲，倒地後頸部致命處又被狠咬，四肢也有慘烈的傷痕，所幸送醫後逃過死劫，沒有生命危險。

綜合外媒報導，事件發生在義大利萊切（Lecce），馴獸師歐爾菲上月29日晚間與老虎進行表演，當時他正專心指導其中一隻老虎，沒想到另一隻老虎突然靠近他並展開突襲，嚇得現場觀眾爆出此起彼落的尖叫聲。

影片中可見，肇事老虎先是一口咬住歐爾菲的腳，將他連拖帶拉的扯倒在地，接著又撲上他的背後狠咬頸部致命處，一旁馴獸師見狀也立刻上前協助歐爾菲脫困，所幸最終得以逃過老虎攻擊。歐爾菲隨後被緊急送往醫院急救，雖然頸部及四肢的傷口極深，但並無生命危險。

至於傷人的老虎則被隔離，儘管一度傳出會因此遭到安樂死，但歐爾菲將過錯歸咎在自己身上，表示自己不該背對老虎，「是我的錯，牠只是想要玩而已」。對此，馬戲團指出，偷襲歐爾菲的老虎確實是最難管理的一隻，不過會以懲罰取代安樂死，表演在暫停幾天後就會恢復。