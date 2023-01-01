美國NGO海洋研究計畫（ORP）成員麥特（Matt Rutherford）與搭檔在2013年時，於大西洋上看見一艘帆船在海上漂流，驚覺有異的他鼓起勇氣登船查看，赫然發現船上空無一人，且甲板瀰漫詭譎的死寂氣氛，猶如真實版「幽靈船」，這段令人難以置信的畫面在過了將近10年後才流出。

綜合外媒報導，2013年麥特與搭檔出海時，在距離百慕達800英里的海面看見一艘名為「獵狼犬號」（Wolfhound）的帆船罕見地並未揚帆，觀察一陣子後越看越覺得奇怪，擔心船上有人需要援助，於是興起登船查看的念頭，「我不知道裡面有什麼，希望不會發現任何屍體」。

麥特與搭檔登船後很快就發現，船上沒有任何人類出沒的跡象，不僅引擎馬達沒有運轉，船艙更是一片死寂，部分天花板甚至已經塌陷，一些抽屜也被打開，四周物品散落一地，「最可怕的是，當下安靜得只聽得到海浪不斷拍打船身及水花濺起的聲音」。麥特推測，當時船上的人可能在某種情況下倉促棄船，萬幸的是船上沒有屍體；麥特也提到，當時曾試圖將「獵狼犬號」繫在自己的船上，慢慢拖回去，但在航行50英里後就放棄了。

麥特近日才將這段探索過程PO網，畫面曝光隨即掀起網友熱議，不少人認為，「獵狼犬號」可能是皇家愛爾蘭遊艇俱樂部成員艾倫（Alan McGettigan）的帆船，因為艾倫在2013年時曾與船員計畫前往英國海外領地百慕達（Bermuda）及加勒比海安地卡島（Antigua），遺憾的是船隻遭遇撞擊而毀損，最終在距離美國德拉瓦州400英里處，被一艘希臘貨船救起，因而登上媒體版面。