馬來西亞上月30日發生一起震驚社會的汽車包裹爆炸案，28歲男子蔡霖豐（音譯）發現自己車子的引擎蓋被人放置了一個神祕包裹，於是上前查看，沒想到一拿起來後包裹突然炸開，蔡男的胸口被炸出大洞，緊急送醫後仍傷重不治。

綜合當地媒體報導，這起恐怖的炸彈包裹事件發生在雪蘭莪州東北部的安邦，上月30日晚間8時左右，在餐館工作的蔡霖豐被同事告知，他停在路邊的汽車引擎蓋上被放置了不明包裹，他疑惑地上前查看，沒想到拿起包裹後突然發出巨響，並飛出大量刀片，導致蔡男在一片火光中被當場炸飛，身體及手臂受傷嚴重，胸口更被炸出一個大洞，全身血跡斑斑。

根據現場監視器畫面可見，爆炸發生後，站在一旁的同事也嚇得不輕，隨即向其餘同事求援，巨大的爆炸聲響也引來餐館內和附近民眾上前關切。蔡男事後雖被緊急送醫救治，但因為傷勢太過嚴重，於當晚9時45分不治身亡。

警方調查後發現，事發前有一名戴著口罩的黑衣人將包裹放在蔡男的汽車引擎蓋後，隨即迅速離開，不過因為天色昏暗，監視器並未清楚拍到黑衣人的長相。警方初步判斷這起案件應是熟人所為，因為對方直接鎖定蔡男的轎車，並確保蔡男會將包裹拿走；此外，兇手還在包裹放置了威力強大的炸彈和刀片，要置人於死的目的十分強烈；再者，蔡男生前也曾告訴同事，有人想要對付他，目前全案朝謀殺方向偵辦。