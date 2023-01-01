在數千年的歷史進程中，王朝更迭是必然現象，不過歷代統治者都希望國運昌隆，明朝開國皇帝朱元璋同樣如此，他就曾請教身邊最器重的謀臣劉伯溫，大明的國運如何？對方掐指一算留下「遇順則止」4字預言，沒想到200多年後果真應驗。

根據《搜狐網》報導，劉伯溫，原名劉基，又叫劉青田，12歲就考上秀才，後來潛心鑽研程朱理學，尤其精通算卦，被視為是諸葛亮再世，深受朱元璋器重。有一天，朱元璋晚上做惡夢，夢到江山被人篡奪，對此十分畏懼的他連夜召來劉伯溫為其解夢，並且推算大明王朝的國運。

劉伯溫掐指一算，接著說了「遇順則止」4個字，朱元璋一聽不解其中奧妙，劉伯溫也未多作解釋，此事到後來也就不了了之。眾所皆知，明朝起於1368年，直到公元1644年，闖王李自成攻下北京城，逼死崇禎皇帝，宣告明朝的滅亡。

令人驚訝的是，李自成所建立的政權名為「大順」，正好應驗了劉伯溫「遇順則止」的預言；而另外一位和李自成齊名的農民起義領袖張獻忠在成都稱帝，建立大西政權，年號同為「大順」。也是在這時候，清朝順治皇帝福臨登基，清兵入主中原，逐一掃除明朝殘存勢力，因此劉伯溫的4字預言其實有著「一語三關」的意思。