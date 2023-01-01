大自然每天都上演著弱肉強食的戲碼，近日有民眾在台北信義區街頭目擊一隻「大笨鳥」獵捕老鼠的駭人場面，只見牠仰頭後立即將老鼠大口吞下，畫面曝光讓逾萬網友全看傻了。

原PO近日在臉書社團《路上觀察學院》PO出3張照片，畫面中只見一隻大本鳥嘴裡叼著一隻早已沒有生命跡象的老鼠，接著一個仰頭，就將整隻老鼠豪邁吞下肚，填飽肚子後還露出得意神情，讓原PO忍不住打趣笑說「今天吃尾牙！」

影片曝光後吸引逾1.2萬網友按讚、400多次分享，以及累積近千則留言，不少人錯愕直呼「哇第一次看到大笨鳥吃老鼠」、「注意看！這隻大笨鳥太狠了」、「吞一隻老鼠可以抵掉吃一堆蚯蚓，真的是省時省力」、「狠一點的可以生吞麻雀，超猛」、「眼神看起來好得意」。

事實上，俗稱「大笨鳥」的黑冠麻鷺，經常出沒於近郊、都會公園甚至是學校，是城市裡常見的鳥類，因平時行走速度緩慢略顯笨拙，又有大笨鳥的別稱，平時以蚯蚓為主食，屬於中型鳥類，成鳥頭頂有黑冠，面孔和脖子為紅棕色，背部則為暗紅棕色，腹部有細斑紋；常在夜間活動，如果發現有人窺視，就會展現定格本領，伸長頸部靜止不動，並面向對方保持警戒。