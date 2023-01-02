大陸一名男子想要照顧感染新冠肺炎的妻子，於是燉了一鍋雞湯給對方補身體，未料因為他不善廚藝，不知道處理雞的先後步驟，直接將一整隻還沒有處理過內臟的雞丟進鍋子裡，最後煮出來一鍋「驚世雞屎湯」，妻子看到漂浮在湯上的綠色雞糞便後，覺得傻眼又好笑。

綜合陸媒報導，山東省棗莊市一名吳姓女子感染新冠肺炎，丈夫貼心想熬雞湯給妻子喝，卻因為廚藝生疏，料理之前忘記先處理雞的內臟，直接整隻丟進鍋裡燉煮，結果最後熬成一鍋「雞屎湯」，成品慘不忍睹。

吳女透露，她看到雞湯後，發現顏色和平常自己煮的不一樣，全都是綠色的，就覺得大事不妙，她用筷子把整隻雞撈出來，一看就驚覺「雞屎炸鍋了」，丈夫根本沒有拿刀把雞的胸膛剖開，等於內臟全都原封不動地留在雞的體內，而雞糞便則從體內炸出，漂浮在湯的上方，讓人難以入口；吳女表示，剛好家裡的狗狗正在坐月子，就把這鍋報廢的雞湯當作牠的月子大餐。

吳女指出，平時都是她做飯，丈夫只負責上班賺錢，從來沒有進過廚房，更不用說下廚，不過雖然丈夫煮的雞湯失敗了，她仍能感受到對方的心意，自從她確診之後，丈夫每天都辛苦地照顧她，讓她相當感動。

網友們看完影片後，紛紛留言，「原雞原味」、「先讓辛苦的老公喝一口」、「把鍋子也扔了吧」、「這不是基本常識嗎？不會煮也可以上網搜食譜或教學影片啊」、「還好家裡還有隻狗」、「狗：最終還是我扛下了所有」。