The changing colours of political defectors in India, brilliantly illustrated by this actual chameleon! Snollygosters’ role model! pic.twitter.com/UiSL4DpGq4 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 18, 2022

眾所皆知，變色龍會隨著環境變換體色，近日一名印度議員在推特上分享一段驚奇影片，只見變色龍正在攀爬吸管柱，卻在短短30秒內接連變換體色，影片曝光吸引逾32萬人觀看。

印度下議院國大黨議員塔魯爾（Shashi Tharoor）近日在推特分享變色龍的影片，畫面中可見，一隻原本體色為綠色的變色龍，正爬上由4根不同顏色的吸管所連接而成的「加長型吸管柱」，每爬上一根吸管，體色也隨之轉變，並在短短30秒內依序切換為藍色、黃色、橘色及粉紅色。

事實上，塔魯爾分享這段變色龍影片，主要想藉此諷刺政敵，「這隻真正的變色龍精彩演繹了印度政治叛逃者的顏色變化」，沒想到卻意外引起網友廣大迴響，吸引逾32萬人觀看。

變色龍主要分佈於非洲東部與馬達加斯加，之所以能隨時變換體色，源自於皮膚被顆粒狀鱗覆蓋，真皮內有多種色素細胞，能隨時伸縮、變化體色，有些變色龍會根據環境轉換體色，形成保護色。有些則是藉此表達情緒及身體狀況，像是受到威脅或贏得配偶時，體色最為鮮艷；當身體狀況變差或發怒時則會發黑，一旦體色變白則代表體溫過高。