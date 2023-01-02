德國1980年代曾發生一起震驚社會的案件，一名7歲女童遭鄰居性侵後殺害，她的媽媽悲痛欲絕，隔年開庭時偷偷帶了一把手槍，並趁沒人注意時連開8槍，當眾將兇手擊斃，引發譁然。如今，一段重現該名媽媽在法庭上報復行為的影片於網路上瘋傳，再度掀起網友熱議。

綜合外媒報導，這起案件發生在1980年5月5日，當時年僅7歲的安娜（Anna Bachmeier）因為跟媽媽瑪莉安（Marianne Bachmeier）吵架後賭氣翹課，不料卻被有多次性侵前科、曾接受化學閹割的35歲屠夫克勞斯（Klaus Grabowski）引誘至家中囚禁長達4小時，並在性侵得逞後用褲襪將其勒斃，接著裝進紙箱棄屍在河邊。

直到放學時間，瑪莉安見女兒遲遲未返家才驚覺事情有異，便火速報警。而克勞斯女友在聽到男友親口承認殺害安娜後，選擇大義滅親，前往警局舉報，這才讓整起事件曝光。克勞斯被逮捕到案後坦承確實殺人，但他堅決否認性侵，還反過來指控安娜試圖誘惑及勒索自己，威脅若不給錢，就要向外界指控他性侵，才會導致事態失控。

1981年3月，這起案件首次在法院展開審理，瑪莉安在庭審第3天偷偷帶著槍枝進入法庭，並朝著克勞斯身後連開8槍，其中有7槍精準命中，克勞斯當眾遭到擊斃；一名目擊者透露，當時他聽到瑪莉安口中喃喃自語「孩子，媽媽已經為妳報仇了」。

消息一出引發社會譁然，瑪莉安更被媒體形容為「復仇的母親」，雖然有些人認為大快人心，但也有人質疑私刑復仇的合理性。最終瑪莉安被判過失殺人及非法持有槍械罪，處以6年有期徒刑，不過僅入獄3年就獲得假釋。1993年瑪莉安被診斷出罹患癌症，3年後因病情惡化去世，享年46歲。

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