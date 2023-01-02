古代封建社會，要想出人頭地，只有考取功名才能飛黃騰達，這也是為何有那麼多書生經常不遠千里進京趕考，只求能翻轉人生。不過外界不解，為何一向橫行霸道的土匪，卻唯獨不敢強搶這些書生？背後原因很簡單。

根據《搜狐網》報導，古代交通不發達，書生多半是步行進京，由於路途遙遠，身上帶的盤纏也不算少，但是沿途土匪打家劫舍，卻從來不敢打書生的主意，是因為風險實在太大了。

首先，這些進京趕考的書生都受到官府保護，畢竟科舉考試是為朝廷選拔官員，這些讀書人就是未來的國家棟樑，所以書生報名後都會得到官府頒發的特別通行證；此外，沿途官府為了確保書生安全，會事先張貼布告，進行剿匪宣傳，如果書生出了意外，當地官員勢必受到懲處，輕則免職，重則砍頭，土匪也不敢與官府為敵，因此一般都會放行。

其次是古代土匪也有屬於自己的職業道德，打劫對象以惡霸、貪官和為富不仁者為主，若是強搶弱勢、僧人、書生等，反而會被同行看不起。第三，土匪們深知這些書生多數出身自窮苦人家，帶的盤纏除了乾糧，頂多也是一些碎銀子，就算硬搶也沒多少錢。

最後是土匪也怕遭到報復，一旦書生金榜題名，手上擁有權力後勢必回頭向土匪算帳，屆時遭到全數剿滅反而得不償失。有些土匪考量到這一點，甚至會慷慨解囊，資助書生考試，不過考生都會拒絕，就怕有「通匪」的嫌疑，留下人生污點。