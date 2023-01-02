古代中原王朝為了維持和北方游牧民族的良好關係，通常會採取和親政策，出嫁公主到對方的國家，像是漢朝的解憂公主、王昭君、唐朝的文成公主等，但大多數公主都只是安分守己，過好自己的生活，但隋朝有一名極具愛國心的和親公主，連嫁突厥可汗父子4人，只為了「反唐復隋」，寧死也不願投降。

大陸歷史作家邙山野人指出，在南北朝時期，北方的突厥迅速崛起，到了隋朝開皇年間，突厥已經佔領整個北方草原，隋文帝楊堅為了穩定局勢，在突厥內部扶持親隋勢力，以分化突厥汗國，激發了大小可汗之間的矛盾，引發突厥內亂。

楊堅為了攏絡親隋的小可汗突利，曾出嫁宗室女安義公主，並封突利為啟民可汗，但安義公主婚後3年便過世，楊堅只好再從宗室挑選女子嫁給突利，這名女子就是義成公主。正史中並未記載義成公主的年齡、外貌，也無從得知她和突利的感情是否和睦，但當時突利對隋朝全面臣服，他對公主自然不敢不敬。

突利去世後，因為他與義成公主沒有子嗣，所以由突利前妻的兒子始畢可汗繼位，並按照民族習俗「收繼婚」，娶義成公主為妻，然而隋朝陷入混亂，與突厥的衝突日益加深，始畢可汗趁隋煬帝楊廣巡視北長城的時候，集結10萬大軍，將他們一行人圍困在雁門，義成公主得知消息後，派人散布假消息，稱始畢可汗的叔叔叛亂，他才匆匆退兵，讓楊廣順利逃過一劫。

楊廣過世後，隋朝滅亡，始畢可汗趁機大收附庸，但好景不常，隔年他也過世，換弟弟處羅可汗即位，並同樣迎娶義成公主為妻，豈料一年後處羅可汗又過世，義成公主接著擁護他的弟弟頡利可汗為王，且三度嫁給繼子。

這時唐高祖李淵已經佔領關中地區，建立大唐王朝，義成公主不甘心隋朝就這樣滅亡，不斷建議頡利可汗攻打唐朝，因此突厥幾乎每年都會統兵南下，侵擾唐朝邊境，但頡利可汗每次進攻都沒有取得太大的成果，因為唐朝國勢日益強大，且突厥內部矛盾重重，因此就算義成公主有復國的志向，也只能眼睜睜看著唐朝發展越來越好。

貞觀三年（西元629年）唐太宗李世民派武將李靖反攻突厥，頡利可汗被活捉，義成公主收留的隋煬帝遺孀蕭皇后和孫子楊政道也向唐軍投降，然而李世民並未殺了頡利可汗，甚至給蕭皇后和楊政道很好的待遇，只有義成公主，在李靖攻陷突厥牙帳時，就直接將她殺死了。