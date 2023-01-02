許多人喜歡釣魚，尤其是當獵物上鉤的那一刻，成就感油然而生，不過也可能遇到無法意料的狀況，讓驚喜瞬間變調。國外就有一名釣客因為釣上一條鱈魚而欣喜不已，沒想到卻意外發現鱈魚口中藏著致命生物，嚇得趕緊丟回海裡，直呼「不能要了！」

網路上瘋傳一段影片，一位名叫華頓（Andy Warton）的業餘釣客，當時正在澳洲北部領海的梅爾維爾島（Melville Island）附近釣魚，並幸運釣上了一條河口鱈魚，不料卻意外發現鱈魚口中有一坨漆黑的不明生物，仔細一看竟然是一條帶有斑點的黑蛇。

華頓接著以鉗子將蛇從鱈魚的口中取出，這才驚覺這條蛇並非普通的小蛇，而是當地最毒的蛇之一，雖然蛇才剛被鱈魚大口吞下，但是蛇身已經剝落一大塊肉，且尚在蠕動還沒死亡，嚇得他趕緊連魚帶蛇通通丟回海裡。

華頓透露，自己從6歲就開始釣魚，過去經常在澳洲北部水域出沒，也曾目睹不少大自然弱肉強食的一面，包括鱷魚捕食老鷹和豬隻，也看過鯊魚的獵食秀，卻從未見過一條魚的肚子裡竟然藏有一條活蛇，讓他看了嘖嘖稱奇。