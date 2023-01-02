現代晚婚已經是常態，但還是有不少父母為了兒女的婚事操心不已，急著想要看到孩子結婚、成家。大陸一名媽媽為了催兒子趕快結婚，竟拿出99萬人民幣（約新台幣440萬）存摺，霸氣表示：「結婚的話就給你」，不過兒子的反應卻十分淡定。

綜合陸媒報導，河南鄭州一名媽媽為了催兒子趕快找對象、結婚，霸氣秀出金額高達99萬人民幣的存摺，並對著兒子說：「你結婚的話，這本存摺就給你，差不多100萬（人民幣）」，兒子看到如此驚人的存款數字，表現卻十分淡定，只冷靜地說了一個字：「行」。

據了解，這名男子1993年生，今年30歲，是一名退役軍人，這段影片其實拍攝於去年，最近又掀起討論，還一度登上微博熱搜。大陸電視節目《大參考》曾到這對母子家採訪，媽媽透露，兒子2013年退伍，她就幫忙買了一輛100多萬人民幣（約新台幣444萬以上）的汽車，只為了讓兒子結婚，結果幾年過去，兒子不但沒結婚，連女朋友都沒有交到，讓她十分擔心。

對此兒子無奈解釋，自己目前從事救援隊工作，平時非常忙碌，且他一直認為應該先立業後成家，所以在感情方面才遲遲沒有動靜，現在每次回家都會被父母催婚，讓他備感壓力，不過在媽媽的期望之下，男子仍在節目上錄了一段徵婚影片，媽媽看到以後開心不已。

網友們看到影片後，紛紛留言，「離婚的行不行？行的話我先去離個婚」、「媽媽，請問你兒子要男的嗎？我可以嫁給他」、「請問想當您的媳婦是從這裡開始排隊嗎？」、「我也覺得要先立業後成家」、「緣分到了自然就會結婚了」、「我以後絕對不會催我小孩結婚，讓他過自己想要的日子」。