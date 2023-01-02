馬來西亞一名72歲老翁因未知原因，將一枚戒指套在生殖器上，結果因為充血而取不下來，他崩潰到醫院求助，最後消防員使用破壞剪剪斷戒指，才順利幫助老翁化解危機。

Difahamkan mangsa yang berusia 72 tahun itu datang sendiri ke hospital tersebut bagi meminta bantuan mengeluarkan cincin berkenaan.#AWANInews #AWANIpagi https://t.co/BeWqhTfPfU — 🇲🇾Astro AWANI🇲🇾 (@501Awani) December 30, 2022

根據當地媒體報導，這起事件發生在馬來希亞江沙縣霹靂州扛沙（Kangsar），上月30日晚間7點多，一名72歲老翁疑似為了助興，將一枚戒指套在生殖器上，豈料竟直接卡死，無法自行拔下，無奈之下他只好前往醫院求助，當地消防局也在隨後接獲醫院通報，前往醫院幫助老翁脫困。

消防人員指出，老翁把戒指套上生殖器後，因為充血才無法取下，他們出動破壞剪，花費10分鐘左右，終於剪斷戒指，讓老翁順利「解套」。不過消防員並沒有透露老翁是否受傷，只表明任務在8點左右順利結束。

新聞曝光之後，許多網友對於老翁的行為都感到不解，紛紛留言，「所以他為什麼要把戒指套在那裡？」、「消防員已經夠辛苦了，現在他們還得幫忙『救鳥』」、「天啊，現在的世界越來越奇怪了」、「先生，你的戒指戴錯手指了」、「希望那個人能分得清楚生殖器和手指的區別」。

過去也曾發生不少類似事件，泰國一名男子邀請女友來家裡玩，為了自證清白、不會對女友亂來，居然拿出鎖頭「封印」自己的下體，未料2天之後都還沒「解鎖」，導致他的陰莖嚴重腫脹、潰爛，只好獨自躲在房間裡哭泣、尖叫，男子的母親經過房門聽到聲音後，才急忙將他送醫治療。