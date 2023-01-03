@flywithgarrett Ever curious where it goes when you’re on the airplane? 🤢💩✈️ ♬ original sound - Flywithgarrett

歷經3年多的疫情，各國陸續開放邊境，生活也邁向正軌，不少人紛紛搭飛機出國探親、旅遊、出差等，然而搭乘長途飛機不可避免會遇到上廁所的時候，那些機上排泄物又該如何處置？對此，一位美國機師揭秘航空公司的處置流程。

綜合外媒報導，居住在德州達拉斯（Dallas）的29歲機師加勒特（Garrett），近日在抖音（TikTok）解答乘客上完廁所後，那些排泄物的去處，他強調，並非直接從空中排出，而是順著管子排放至飛機後段的密封艙，接著抵達航班目的地後會由地勤人員負責清理。此外，加勒特也提到，「巨無霸客機」波音747的馬桶沖水次數可達1千多次，更能夠容納超過320加侖（約1211公升）的糞便。

影片曝光後短短一個月就已經累積逾420萬觀看次數，網友們紛紛留言直呼「我一直以為排泄物會直接掉到人們頭上」、「我還以為會排進海裡」、「哇長知識了！」

不過也有不少人被加勒特的高顏值所吸引，歪樓表示「抱歉，你剛剛說了什麼？我正忙於欣賞你帥氣的臉蛋」、「你是在哪間航空公司上班？我突然想去旅行了」。