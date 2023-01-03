馬來西亞一名女子為了讓丈夫戒菸，特別訂做了一個墳墓造型的蛋糕，沒想到10天後玩笑竟成真，丈夫真的過世，從此和她天人永隔，讓女子非常自責，如今1年過去了，2人的女兒已經出生，但沒有丈夫陪在身旁，仍讓她感到十分難過。

根據《mStar》報導，馬來西亞一名女子近日在TikTok分享一段影片，她表示在去年1月3日時，特別訂做了一個墳墓和菸盒造型的蛋糕，希望能用開玩笑的方式督促丈夫戒菸，然而10天過後，無心的玩笑竟變成現實，她和丈夫從此天人永隔，讓女子非常內疚，「我只是想要勸丈夫戒菸而已，沒想到他居然真的在墳墓裡了。」

除此之外，女子還分享懷胎9個月生下女兒的心路歷程，因為她本身有卵巢囊腫的問題，不容易受孕，所以在得知她順利懷孕的消息時，丈夫是最開心的；但弔詭的是，丈夫彷彿知道自己不久於人世，留下許多遺言給她，還不斷叮嚀她去診所做產檢的時候，一定要仔細查看母親健康紀錄書（rekod kesihatan ibu）上寫的注意事項。

之後丈夫就高燒不退長達2周時間，且於1月8日陷入昏迷，最後在13日離世，而2人的女兒則在同年8月8日出生，並在12月舉辦迎接嬰兒儀式，女子悲傷表示，「丈夫的家人為我們的女兒舉辦新生兒儀式，丈夫卻不在我的身邊。」儀式結束過後，她也帶女兒到墓前看望丈夫。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。