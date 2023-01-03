好心有好報！加拿大皮利島一名老翁平時樂善好施，在社區內小有名氣，幾年前他因工作意外，導致腿部受傷而提早退休，日後經濟陷入窘境，他住的房子破舊不堪，沒錢維修，鄰居得知後幫忙募款、整修，在眾人的努力下，老翁的家煥然一新，讓他看了非常感動。

根據《CBC》報導，居住在皮利島（Pilley's Island）大黃蜂灣的惠倫（Floyd Whalen），原本是螃蟹工廠的工人，平時工作很勤奮，卻在一場意外中造成腿部受傷，他不得不提早退休，由於身體不便，難以再繼續工作，也沒有多餘的閒錢，生活過得非常節儉，就算房子非常破舊，他也沒辦法進行整修。

鄰居卡拉漢（Ben Callahan）表示，惠倫一生都住在大黃蜂灣，他們從小就認識，惠倫平時樂善好施，只要別人需要幫忙，他一定會盡全力提供協助，社區舉辦活動時，他還會自彈自唱表演，為居民帶來歡樂，因此社區內幾乎每個人都認識惠倫，得知他的房子長年失修，他便組成一個募款小組，希望能幫助惠倫整修房屋。

卡拉漢說，「當一個人願意幫助別人時，其他人也會想要幫助他，惠倫值得我們為他努力」，鄰居們從今年8月開始翻新惠倫的房屋，換上新的窗戶、門及屋簷等，建材升級使用絕緣材料，還幫他買了新的熱水器、電暖設備，本質上來說就是一棟新的房子。

募款小組另一位成員吉爾（Dennis Gill）提到，這些維修資金都來自捐款，而且捐錢者不只有社區居民，還來自全國各地，惠倫受到大家的幫助後，感到有些不好意思，說「我一生都住在那裡，從未賺過什麼大錢，真的很感謝大家對我的幫助」。