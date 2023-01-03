蝴蝶效應（The Butterfly Effect）指的是渺小不起眼的事件或現象，在紛擾不可測的混沌中，可能扮演著極具影響性的關鍵角色，而這樣的現象在許多歷史事件中就能看出端倪，其中最讓人詫異的是，只因為一隻雞竟導致了大明王朝的覆滅，讓人不勝唏噓。

根據《搜狐網》報導，明朝擁有一支火砲部隊，並引進西方的鑄炮技術和各式訓練技巧，為抵抗努爾哈赤起了很大的作用，只可惜因為一隻雞，被明朝葬送了這支精銳部隊。

整起事件起因於，崇禎四年（1631年）8月，努爾哈赤攻打明朝，巡撫孫元化派手下孔有德帶領部隊支援，但行軍途中，遭到官府怠慢，連頓飯也不給，士兵餓得偷了一隻雞飽餐一頓，沒想到偷的偏偏是當地望族王象春家僕的一隻雞，對方更要求孔有德將這名士兵「穿箭遊街」。

此事引發軍隊不滿，800士兵怨聲載道，痛心疾呼「一隻雞竟比打敗皇太極重要」，於是力挺孔有德叛變，孔有德心裡也很不滿，認為眾將士們為國賣命，當地卻連隻雞都不給吃，還如此羞辱人，於是就發動吳橋兵變，徹底背叛朝廷。

崇禎六年（1633年），孔有德等人投降後金，向皇太極宣誓效忠，孔有德的歸順，不僅令後金獲得大量精良的西洋火器和工匠，也得到全套鑄彈製藥的技術，再搭配八旗的步騎兵，在當時形成一支無堅不摧的精銳部隊。

明朝和後金的戰爭中，明軍正是依靠先進的大炮和火器壓制住了後金的擴張步伐，而孔有德叛軍給皇太極帶去了先進的武器設備，明軍的優勢蕩然無存。崇禎十七年（1644年），明末民變領袖之一的李自成率領起義兵攻打京城，崇禎手下已經無兵可用、無炮可發，最終被逼死在煤山，也宣告了明朝的滅亡。