大陸湖南一名女子近日與家人回老家，由於房子長達1年無人居住，他們便決定大掃除，清潔廁所天花板時，意外發現上面全是草，推測這些應該是鳥類所為，偷偷建了一個巨型鳥巢，裡面還有一顆蛋，讓他們直呼不可思議。

根據《星視頻》報導，湖南常德一名貴姓女子長達1年沒回老家，近日她與丈夫、女兒回去打掃，丈夫將廁所的燈拆下來清潔時，不小心拆到天花板，發現屋頂上竟有許多乾草，讓他感到非常困惑，把其他板子也拆下來，裡面竟藏一個巨型鳥巢。

貴姓女子表示，天花板上除了有巨型鳥巢，還有一顆未孵化成功且已風乾的鳥蛋，而她的婆婆得知後，推測這應該是麻雀築的巢，10年前建造這間獨棟透天時，鳥就已經在天花板上築巢，而他們一家人都沒發現，她的丈夫事後把草全清了出來，裝進5個麻袋裡。

家裡除了會被鳥築巢外，還可能出現蜂窩，先前南韓一名屋主發現家裡常出現蜜蜂，讓她非常困擾，有時數量甚至多達百隻，就算將外牆的洞補好，把門窗關緊都沒有用，最終只能找專家幫忙，進一步觀察發現，蜜蜂並非從戶外飛進來的，而是住在天花板，上面有一個巨型蜂窩，重達17公斤，估計蜜蜂造出蜂窩已有6年之久。