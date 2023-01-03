波蘭一名熱愛刺青的25歲女子，2017年時將腦筋動到眼球上，於是找上刺青師幫她將眼白刺成黑色，沒想到卻因為疏失導致她的一隻眼睛永久失明，氣得她一狀告上法院。如今法院判刺青師有罪，除了須支付15萬波蘭幣（約新台幣105萬元）賠償金之外，每個月還要進行30小時的社區服務，不過女子的委任律師認為賠償金額太少，與女子殘疾程度不成比例。

綜合外媒報導，25歲的薩多斯卡（Aleksandra Sadowska）2017年時找上刺青師「Piotr A.」，進行眼球刺青，打算將眼白刺成黑色，對方信誓旦旦表示自己操作過很多類似的作品，薩多斯卡也全然的信任對方，沒想到她刺完沒多久後，眼睛就出現劇烈疼痛，但對方表示這十分正常，只要吃止痛藥就可以緩解。

薩多斯卡後來因為疼痛難耐，選擇緊急就醫，結果證實她的雙眼因為對方使用未經認證合格的藥水，加上刺入的位置太深，因此出現永久損傷，先後罹患青光眼及晚期白內障，薩多斯卡總共動了3次手術，左眼才恢復輕微視力，但只能看到閃爍的光芒，看不見物品輪廓；至於右眼則已回天乏術，最終只能裝上義眼取代。

對於自己意外淪為殘疾人士，薩多斯卡憤而提告，近日華沙地方法院宣判刺青師有罪，須支付15萬波蘭幣（約新台幣105萬元）的賠償金，每個月還要進行30小時的社區服務、持續一年。不過薩多斯卡的律師十分不滿，認為賠償金與薩多斯卡所遭受的嚴重殘疾程度不成比例，正在考慮提出上訴。