大陸浙江一名媽媽近日帶6歲孩子到公園看猴子，正好目睹老鼠偷吃食物的畫面，猴子發現後竟抓住「現行犯」，不斷在地板亂甩，又將老鼠泡進水池裡，讓這一名媽媽看了非常驚訝，原以為牠們能和平共處，沒想到猴子竟會報復老鼠。

綜合陸媒報導，浙江衢州一名董姓媽媽趁元旦假期，帶6歲孩子到設有動物觀賞區的公園遊玩，當時他們在觀看猴子，發現有老鼠竟大膽地跑了出來，試圖偷吃猴子的食物，而猴子發現後，馬上抓住「現行犯」並動用私刑。

只見猴子逮到老鼠，抓起對方的尾巴狂甩，期間不斷拋丟，之後似乎還很不甘心，竟將老鼠丟進水池試圖淹死，拍攝者董女表示，她平時都會帶孩子來公園玩，經常看到老鼠偷吃猴子的飼料，「原以為老鼠與猴子會和平相處，沒想到挨揍了，我們都覺得挺有趣的」。

猴子確實會報仇！大陸四川曾有一名劉姓男子到瀘山光福寺參加活動，期間發現有男童被猴子搶食，他便吆喝將猴子趕跑，豈料猴子不甘示弱，找了10幾隻猴子來報復，撲向男子又抓又咬，導致他身上多處受傷，還因此摔倒使腰椎壓縮性骨折，劉男驚訝地說，曾聽過猴子會傷人、搶東西，沒想到竟還會揪眾報復。