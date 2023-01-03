清朝道光帝的後宮嬪妃大多待遇都不好，在17名有名號的嬪妃中，竟有13名都經歷過降位，還有部分嬪妃的下場悽慘，其中「恬嬪」雖然是道光即位前的側福晉，在所有嬪妃中資歷頗高，卻十分不受寵，不但沒有子嗣，一生中也從未得到晉封，始終停留在嬪的位置，最後死於火災意外。

綜合陸媒報導，恬嬪來自滿洲鑲黃旗的富察氏家族，嘉慶四年（西元1799年）時就已經是皇二子道光的側福晉，到了嘉慶十四年（西元1809年），恬嬪的稱謂已經被改成「大側室福晉」，因為官女子輝發那拉氏育有一子而晉封，和恬嬪同是道光的側福晉。

道光登基後，將所有妻妾都進行加封，並於道光二年（西元1822年）舉行恬嬪的冊封禮，豈料「初封即是終封」，恬嬪一輩子沒有再得到晉封，始終停留在嬪的位置；且從道光五年（西元1825年）開始，道光命恬嬪和定貴人移居「延禧宮」，這裡地處偏僻，大多是不受寵的嬪妃才會居住於此，甚至連恬嬪的生日，道光都只給予貴人待遇，種種行為都體現的他的不喜愛。

道光二十五年（西元1845年）五月，延禧宮突發大火，火勢兇猛，幾乎燒毀了整座寢宮，只剩下大門，原本居住在這裡的成貴人、常貴人，在事發後都搬移到咸福宮，唯獨恬嬪沒有搬遷紀錄，並且在同一年的七月過世，因此歷史學者推測，恬嬪不是被大火活活燒死，就是因此受重傷，最終不幸身亡。

恬嬪過世之後，道光還下令不用輟朝（停止朝議），恬嬪的金棺和定貴人的彩棺要一起抬到西陵安葬時，道光連一名總管、首領或太監都沒有派往送行。