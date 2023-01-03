大陸電視劇《雍正王朝》有一段「雍正殺子」的情節，指弘時為了爭奪儲位，派人刺殺弘曆，沒想到最終被雍正賜死，但事實並非如此。弘時是雍正皇帝的三兒子，但從小性情放縱，最終還力挺父親的敵人，雍正非常氣憤將他圈禁，弘時因此抑鬱而終。

大陸導遊房博在微博表示，雍正皇帝的老大弘暉及老二弘昀都在10歲左右病逝，順利長大的只有老三弘時、老四弘曆、老五弘晝及老六弘瞻，弘時出生於康熙四十三年（西元1704年），儘管他是兒子裡年紀最大的，但雍正卻曾稱弘時放縱又不謹，所以他並未想將皇位傳給他，在雍正元年8月，他秘密立弘曆為未來接班人。

雍正雖然秘密立儲，但他卻在雍正元年11月13日，也就是康熙皇帝的忌日，派出弘曆代表自己到景陵掃墓，隔年也是如此，似乎在表明要將皇位傳給弘曆，弘時或許也意識到，不管自己有多努力，就是不可能贏過弘曆，當時正好遇雍正掃蕩八爺黨允禩的勢力，豈料弘時竟唱反調，非但沒支持父親，反而挺叔叔允禩。

雍正得知後非常氣憤，更下諭「弘時為人，斷不可留於宮廷，是以令為允禩之子。今允禩緣罪撤去黃帶，玉牒內已除其名，弘時豈可不撤黃帶?著即撤其黃帶，交與允禩，令其約束養曕。欽此。」表示他與親生兒子弘時斷絕父子關係，還將他過繼給敵人允禩。

雍正皇帝第16位弟弟允祿曾在一份奏摺提到，「臣等查三阿哥從前原因阿其那獲罪株連，與本身獲罪撤去黃帶者不同」，指弘時受罰主要因株連，當時他和允禩都已被圈禁，若又給弘時定罪處死，反而非常不妥，且之後還爆發「曾靜案」，曾靜指控雍正皇帝犯10罪狀，分別是謀父、逼母、弒兄、屠弟、貪財、好殺、酗酒、淫色、好諛、任佞，其中並未提到殺兒，由此可知，弘時並非雍正所殺，而是抑鬱而終，得年23歲。