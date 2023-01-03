婆媳問題一直是一道難解的課題。印尼近日發生一起婆媳衝突，當時婆婆正在和鄰居抱怨孫媳婦好吃懶做，這些壞話卻全都被本人聽見，孫媳婦瞬間暴怒，和婆婆發生口角衝突，最後甚至出手攻擊，抱著剛出生的孩子，和婆婆扭打在地。

綜合外媒報導，這起事件發生在西爪哇省一處鄉村，當時年邁的婆婆正在院子和鄰居抱怨孫媳婦，嫌棄她不肯做家事，還批評她很好吃懶做，孫媳婦當時剛好抱著嬰兒經過，無意間聽到婆婆指責自己，情緒瞬間變得非常激動，2人先是展開了一場口角爭執。

從網路流傳的影片中可以看到，婆婆似乎不想再和孫媳婦多說，踏著蹣跚的步伐轉身離開，未料孫媳婦怒氣沖沖地抓住她的頭髮，還直接把婆婆摔在地上，她也連帶跌倒，把懷中的嬰兒摔到地上，然而就算嬰兒受到驚嚇哭鬧，還有旁人上前勸架，都無法澆滅孫媳婦的怒氣，她依舊不停追打連連求饒的婆婆。

婆婆的孫子事後接受採訪表示，婆婆在被打之後已經被送到診所檢查，「現在她已經回家，但她還是在抱怨頭暈，因為祖母平時就有低血壓，那件事情讓她經常感到頭暈。」目前婆婆已經被帶到其他孩子家居住，因為家人擔心那名孫媳婦還會再對她實施暴力行為，不過考慮到孫媳婦還有一個剛出生的孩子，家人不打算報警，而是選擇私下和解。

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