雞蛋小小一顆卻富含營養，再加上料理方式簡單，是不少人心目中的最愛。最近大陸一名女子在吃雞蛋時，意外發現了一顆「蛋中蛋」，只見大蛋裡還藏有一顆像是鑫鑫腸的小蛋，讓女子感到非常驚奇，但也因為這詭異的現象，而不敢繼續吃蛋。

根據《九派新聞》報導，遼寧大連一名女子日前吃雞蛋時，意外發現了一顆「蛋中蛋」，從影片中可以看到，雞蛋中間原本是蛋黃的位置，竟出現了另一顆長條形的帶殼雞蛋，且剝開以後，裡面也有蛋白。

女子表示，起初就有發現這顆雞蛋比較大顆，沒想到裡面竟然還藏著另一顆雞蛋，「剛開始還以為是裡面送的鑫鑫腸，真是不可思議。」儘管如此，因為這顆雞蛋的長相太過奇特，讓女子感到有些害怕，最終沒有把雞蛋吃下肚。

新聞曝光後，網友們也都覺得神奇不已，紛紛留言，「這就是傳說中的『大蛋包小蛋』嗎」、「裡面這個蛋的形狀好好玩」、「這種我們家的雞也下過，沒事可以吃的」、「如果一開始就發現的話，是不是能孵出2隻小雞？」、「大蛋裡的雞還沒出生就知道下蛋了？」。

報導指出，會出現「大蛋包小蛋」的原因，是因為母雞在地一次排卵時，受到驚嚇或輸卵管發生病變，導致應該生下的蛋沒有按時生下，在第二次排卵時，輸卵管分泌的蛋殼將第一次沒有按時生下的雞蛋包了起來，該現象稱作「卵中卵」，十分罕見。