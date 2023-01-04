大陸一名攝影師近日在河南森林裡進行拍攝，拍到一隻宛如傳說中「火鳳凰」的鳥類，只見牠頭部呈現金黃色、身體則為火紅色，還有色彩斑斕的尾羽，看起來非常貴氣，讓攝影師看了驚呼不已，而這種鳥其實是大陸特有的「紅腹錦雞」。

綜合陸媒報導，攝影師在河南平頂山森林裡拍到一隻羽毛絢麗的鳥類，頭和腳部都呈現金黃色，而身體則是火紅色，尾巴非常長，振翅起飛降落在雪地上，走動時尾羽會隨之擺動，貴氣地像王者一般，讓攝影師不禁驚呼「飛天火鳳凰出現了」。

這一隻鳥的品種其實是「紅腹錦雞」，又名金雞、山雞等，鳥身加上尾部羽毛可長達1公尺，屬於中型鳥類，而雄雌鳥的體色不同，雄鳥羽毛鮮艷，但雌鳥顏色暗淡，全身呈現褐色，還有黑色斑點，紅腹錦雞經常活動於山地，不喜歡群居，夏季時常單獨或成對活動於險峻的山坡上，或出沒於長在山坡的矮樹叢間。

根據大陸國家林業和草原局官網指出，紅腹錦雞最美的時節是求偶季節，雄鳥為了獲得雌鳥注意，會發出低鳴或繞雌鳥轉圈或來回疾奔，站立在雌鳥面前時，牠們則會將羽毛往外蓬出展示，把雌鳥搞得眼花撩亂，不時發出「絲絲」的聲音回應。