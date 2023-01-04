南非德本一戶人家搬進新屋後，發現院子裡的樹上竟出現一條巨蟒，趕緊向捕蛇專家求助，經過一番努力順利捕到蛇，測量後發現這一條蟒蛇長達4公尺、重28公斤，由於體型非常大，讓專家印象深刻，他也將巨蟒照分享至臉書，引發網友討論。

捕蛇專家埃文斯（Nick Evans）在臉書提到，去年12月初他接到一戶人家來電，指他們剛搬進新家，就發現前院的樹上盤據一條巨蟒，埃文斯趕緊抵達現場，爬到樹上進行捕捉，未料樹枝承受不了重量而斷掉，他與蟒蛇一起掉落在地。

當時還突然下起大雨，埃文斯趕緊起身抓蛇，沒花多久時間就順利抓到，埃文斯近日曝光與巨蟒的合照，並提到此品種為南非蟒蛇（Southern African Python），體長4公尺、體重28公斤，目前這一條蛇被埃文斯拿回研究室，成為他們研究的對象，有助於了解蟒蛇的行為。

根據《African Snakebite Institute》介紹，南非洲蟒蛇迄今發現最長為5.5公尺、重65公斤，過去曾被視為非洲岩蟒（Python sebae）的亞種，但如今被認為是獨立物種，主要以小羚羊、猴子、野鳥等動物為食，攻擊人類的事件比較少見，主要在夜間活動，白天時喜歡曬太陽，而且擅長游泳，可以在水裡待一段時間。