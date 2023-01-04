薪水高低是每個員工最在意的事情，美國一間麥當勞因為缺工問題嚴重，店經理竟開出每小時50美金（約新台幣1534元）的高額時薪，試圖吸引員工上班，其中一名男員工沒有放棄這個大好機會，從早到晚連上了17個小時的班，當天就賺進高達850美金（約新台幣2.6萬）的薪水。

根據《Daily Dot》報導，美國一名麥當勞員工在TikTok分享影片，由於缺工嚴重，他的店經理使出殺手鐧，以每個小時50美金的高薪，試圖吸引員工上班。PO主則說自己當天從凌晨6點上班到晚上11點，共17個小時就賺進850美金的薪水，讓他興奮直呼：「這是我一生賺過最輕鬆的錢。」

影片一出立刻引發熱議，截至目前為止觀看次數已經累計超過96萬，網友們都相當羨慕，「我可以從店開門工作到關門」、「錄取我，我可以工作24小時」、「我願意上班直到昏倒為止，然後清醒了再繼續回來上班」、「如果我的時薪也有50美金，我絕對會變成最優秀的員工」、「請問你們店還有在徵人嗎？」；不過也有人對PO主的說法抱持懷疑態度，要他PO出薪資單證明。