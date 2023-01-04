經常看古裝劇的人，對於「奉天承運，皇帝詔曰」這句話應該都不陌生，每當宣讀聖旨時，都會以這句話作為開頭，不過歷史學家指出，古裝劇的念法其實是錯誤的，而且這句話是由明太祖朱元璋創造，明、清時才有，主要是為了強調「君權神授」的概念，用來掩飾他出身貧農的自卑心。

根據陸媒報導，古代聖旨並沒有特定的格式，不同的朝代有不同的用法，有時候就算是同一位皇帝下的聖旨，開頭都可能不一樣，像魏晉南北朝時期的即位詔書，開頭多為「應天順時，受茲明命」，推測因為當時朝代更替頻繁，皇帝需強調自己的統治為天意，他人不得違逆。

大陸廈門大學教授傅小凡表示，古裝劇中經常會聽到演員說「奉天承運，皇帝詔曰」，但事實上這樣的斷句是錯誤的，正確應該是「奉天承運皇帝，詔曰」，因為這句聖旨開頭主要是為了強調，現在的當政者就是「奉天承運」的皇帝。

傅小凡指出，這句話起源於明太祖朱元璋，因為他出身貧農家庭，對自己的身世感到有些自卑，他總是擔心自己登基是名不正言不順，所以經常找上天當作「靠山」，像是他在長江南邊打下金陵時，就將該處改名為「應天府」，以表示「順應天意」的意思，之後還在應天府內蓋一座大殿，取名「奉天殿」；另外為了強調「君權神授」，便開始在聖旨開頭加上「奉天承運皇帝，詔曰」這句話，自此之後，整個明朝的皇帝，甚至延續到清朝，都會在聖旨開頭使用這句話。