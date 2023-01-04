印尼一名女子近日在抖音PO出影片，指她的媽媽竟與她的前男友結婚，女子還出席婚禮祝福兩人，甚至一起拍了全家福，婚禮過程中她似乎都在強忍淚水，影片最終只見她淚流滿面，影片近日在網路上掀起討論。

印尼一名女子南妲（Nanda Berliana）去年10月在抖音提到，她的母親與她的前男友結婚，近日此事又再度獲關注，影片中只見南妲出席婚禮時，始終保持笑容，之後還與母親及前男友合照，更寫下「希望全天下父母都能幸福，讓父母開心是最棒的事情。」

但影片最後，只見南妲難過得落淚，並說「我還能相信誰，能成為我未來丈夫呢？」此事曝光後引來網友討論，許多人都給予安慰，但也有人質疑事件的真實性，事後南妲特地澄清，希望大家可以把焦點放在母親的婚禮，強調前男友並非被媽媽搶走，才導致兩人分手。

不過印尼過去也曾發生類似事件，一名20歲女子菲特里亞妮（Fitriani Yuda）在抖音分享婚紗照影片，指新郎是自己53歲的爸爸，新娘則是高中同學，兩人在前年8月28日結為夫妻，高中閨密變她的繼母，但菲特里亞妮並未因這複雜關係而感到尷尬，反而還開心地獻上祝福，直呼「我的好友變成繼母，我們的友情能持續一輩子」。