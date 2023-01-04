現代服裝款式多樣，不過唐朝女裝也不容小覷，款式還富時裝性，可說是歷代中的佼佼者。大陸中華服飾文化研究理事陳詩宇提到，唐朝就已出現「吊帶裙」概念的服飾，還有出土相關實物，可見當時的人非常時髦，讓不少人直呼不可思議。

大陸中華服飾文化研究理事陳詩宇在節目《國寶大會》提到，初唐、盛唐及中唐出土文物中，發現人形文物竟穿著類似吊帶裙的服飾，例如仕女立俑，當時女性會穿類似抹胸洋裝，容易有裙子往下滑的困擾，因此他們設計出肩帶，用吊帶的方式固定裙子，除了陶俑外，很多古畫也有畫出吊帶裙，甚至還出土相關實物。

根據《國學網》指出，唐代衣服的材質、做工及配飾都很講究，女裝比男裝更鮮豔，且款式種類繁多，當時女性流行穿「襦裙」，也就是短上衣加長裙，綢帶繫在裙腰，高度約在腋下，而唐代女子所穿的襦非常短，且領口變化多樣，有方的、圓的、斜的、直的等，甚至還有袒領服，也就是袒露胸脯的穿法。

唐朝女性穿著短襦，還會披上類似披肩的「帔帛」，通常用輕紗製成，上面繡有花紋，一般可分為兩種，一種寬且長度較短，主要披在肩上，而另一種長達2公尺以上，使用時纏繞在手臂上，能增添女性嫵媚感。此外裙子顏色也很豐富，主要是紅、紫、黃、綠，其中以紅色居多，當時最流行的就是「石榴裙」，唐朝人還發明「間色裙」，指有2種或以上顏色的布料，通常是以紅綠、紅黃、紅藍為搭配。