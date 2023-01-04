屋頂閣樓變蛇群祕密基地！澳洲一戶人家日前整理住家閣樓時，意外找到幾張蛇皮，嚇得立刻請專業捕蛇人協助，最後抓到一條具有輕微毒性的棕樹蛇和50張蛇皮，數量多到連專家都十分驚訝，而蛇則被帶到野外放生。

根據《Newsweek》報導，昆士蘭陽光海岸一戶人家整理住家閣樓時，發現裡面有幾張蛇皮，為了以防萬一，他們聯絡到當地捕蛇組織「Sunshine Coast Snake Catchers 24/7」的專業捕蛇人麥肯齊（Stuart McKenzie），請他幫忙找出可能潛藏在閣樓的蛇，未料最後竟清出多達50張蛇皮，此外他還發現了蛇糞與蛇尿，說明有許多蛇都在這裡活動。

麥肯齊表示，從閣樓裡找到的蛇皮，分別來自3種閣樓常見的蛇，普通樹蛇（Common Tree Snakes）、棕樹蛇（Brown Tree Snakes）和地毯蟒（Carpet Pythons），「我們進行了很徹底的檢查，大部分的蛇皮都是舊的，少部分是新的，但閣樓的空間可能有很小的縫隙或牆壁上的洞，讓蛇隨時都能鑽入。」除此之外，麥肯齊也在閣樓找到一條活的棕樹蛇，最終將牠抓進袋子，放生回樹林中。

麥肯齊指出，在閣樓上發現潛伏的蛇是很常見的事情，因為閣樓某些空間是蛇類隱藏和尋找獵物的「完美寶地」，不但可以當作短暫的庇護所，還會供應像是老鼠、壁虎等食物，麥肯齊說，如果住戶願意，甚至可以放任蛇在閣樓生活，好控制家中老鼠的數量。