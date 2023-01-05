宋朝大多數老百姓出門是不帶銀子的，古裝影視劇裡那些人物動不動就從懷裡掏出幾兩銀子，高喊「小二打酒來」，這類場景在明朝和清朝比較常見，在宋朝就顯得比較另類。為什麼？因為銅錢在宋朝是基準貨幣，而黃金和白銀都不是。

從西元960年北宋建國開始，除了四川，全國範圍內都通行銅錢。四川通行什麼呢？鐵錢。鐵比銅便宜，所以鐵錢沒有銅錢值錢，四川人出了四川，必須把鐵錢換成銅錢，否則別的地方不認。換句話說，鐵錢在四川以外的地方很難花掉。鐵錢與銅錢的兌換率是十比一左右，有時能漲到十四比一，最低時能落到四比一，但大多數時候都是十比一，即十文鐵錢換一文銅錢。四川雖然通行鐵錢，但向朝廷繳納賦稅時卻必須換成銅錢，這是北宋中央政府為了配合軍事封鎖，對四川採取的一種經濟剝削（北宋初年，四川曾經多次爆發農民起義），屬於特例。

假如不考慮四川這個特例，那麼銅錢就是宋朝全境流通最多的貨幣，也是宋朝唯一的基準貨幣。宋朝財政機構統計收入，以及公佈每年的開支，不管是糧食、布匹、茶葉、食鹽，還是礦產、香料、瓷器、人力，最終都會折算成銅錢多少多少貫。大將行軍打仗，皇帝撥付軍餉，哪怕給的是金銀，統計入帳時也要折算成銅錢。

王安石變法時期，全國百姓都要按照擁有資產的多少分出等級，等級越高，要承擔的賦稅就越多。怎麼分出等級來呢？仍然要按銅錢來算。家裡有多少畝地、多少頭牛，都按銅錢估值，再加總起來。

到了南宋，朝廷大規模發行紙幣，銅錢在江南地區還被禁用過一段時間，但是紙幣上卻印著銅錢的面值，或印「一百文」，或印「五百文」，或印「一貫」，或印「三貫」，因為這些紙幣都是以銅錢為基礎發行的（至少在南宋末年紙幣崩潰以前是這樣）。南宋後期，老百姓下館子，點兩個菜，拿出面值五百文的紙幣去付帳，如果店家沒有面額更小的紙幣，就得用銅錢找零。所以即便在大規模流通紙幣的南宋，銅錢仍然是基準貨幣。

事實上，為了保證銅錢的流通性，宋朝官府還一度禁止老百姓用金銀交易。例如《宋史·食貨志》記載宋徽宗在位時發佈的一道詔令：“凡以金銀、絲帛等物貿易，……聽人告論，以法懲治。」凡是用黃金、白銀、絲綢等物品買東西，允許人們告發，經官府查實，按法律懲治。

聰明的朋友肯定看出來了，宋徽宗禁止人們用金銀交易，說明有人用金銀交易。誰在用金銀交易呢？當然是有金銀的人。哪些人擁有金銀？包括高官、富商，以及皇帝本人。

宋代文獻《湘山野錄》下卷記載，王安石當政時，某書生登門拜訪，諷刺新法，王安石不但不惱，還贈送十兩銀子。

蘇轍給哥哥蘇東坡寫的《亡兄子瞻端明墓志銘》記載，蘇東坡在杭州當知州時，因為爆發瘟疫，他自掏腰包，捐款五十兩黃金，在杭州建造安樂坊，免費為貧民發藥治病。

《武林舊事》第六卷記載，南宋杭州的高級茶樓陳設奢華，「酒器、沙鑼、冰盆、火箱、妝盒之類，皆以金銀為之。」

張知甫《可書》記載，北宋著名書法家米芾當吏部郎中時，給宋徽宗寫了四扇屏風，宋徽宗「賜銀十八笏」。十八笏是多少呢？「九百兩也。」為了酬謝米芾，宋徽宗隨手就賞賜白銀九百兩。

皇帝有金銀，高官有金銀，民間富商有金銀，這些人倘若買田買地買豪宅，這類大宗交易再用銅錢支付就不太方便了，自然可以用金銀支付。但是，老百姓可就未必拿得出金銀來了。按宋代文獻《東軒筆錄》記載，孟州（今河南省焦作市孟州）民間嫁娶，攀比之風漸盛，雙方親家見面，男方須送女方白銀一小錠，約重二兩。此風一起，當地銀價暴漲，原先七百文銅錢就能換白銀一兩，後來九百多文都換不到，因為大部分農民家裡都沒有銀子，必須用銅錢去金銀鋪兌換，短期內兌換銀子的人多了，銀價自然要漲。

說到這裡，答案顯而易見。宋朝有錢人出門，或許會帶銀子，普通百姓不太可能，一是因為銀子不是基準貨幣，二是因為朝廷一度禁止金銀交易，三是貧民家裡根本就沒銀子。

那麼銀子是從什麼時候進入日常交易的呢？要等到明朝。明朝中葉以後，哥倫布發現新大陸，歐洲殖民者紛紛到墨西哥開採銀礦，再到中國換成商品，於是美洲白銀源源不斷地流入中國，中國成了全世界的銀窖，中國從「貧銀國」變成「富銀國」，白銀多了，才有成為基準貨幣的可能。

(本文摘自《領一個吉祥的宋朝紅包》/時報出版)

【內容簡介】

【大宋也有當紅偶像？】

宋朝人追星熱情不輸現代粉絲，令人大開眼界

【做買賣得聽懂黑話？】

省陌、短陌、省錢、貫省、足錢，到底是啥米？

【宋朝人月薪知多少？】

宋代勞工一個月賺幾千文，夠不夠過好日子？

兩宋加起來三百多年，若以吃喝玩樂而論，或許是最好吃、最好玩的朝代，但其間仍有災荒、戰爭，並不總是風調雨順、四海昇平。宋代物價、薪資收入、經商買賣、各行各業的狀況究竟如何？人民的生活究竟過得好不好？

善於精細探究各種史料的開周老師特地以全新創作為讀者還原了大宋一代民生領域的真實面貌。

【作者簡介】

李開周

一九八○年生，河南開封人，青年學者，專欄作家。

大學念的是工程學，曾任測量工程師，從事測量、預算和土地規劃等工作。曾在《新京報》、《中國經營報》、《世界新聞報》、《羊城晚報》、《中國烹飪》和《萬科周刊》等媒體開設專欄。

著有《逛一回鮮活的宋朝民俗》、《擺一桌絕妙的宋朝茶席》、《過一場歡樂的宋朝新年》、《吃一場有趣的宋朝飯局》、《誰說不能從武俠學程式？》、《誰說不能從武俠學數學？》、《誰說不能從武俠學化學？》、《誰說不能從武俠學物理？》、《從奈米到光年：有趣的度量衡簡史》、《歷史課本聞不到的銅臭味》、《民國房地產戰爭》、《包公哪有那麼黑》等。