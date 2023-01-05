澳洲一名女子2年前出軌被嫂子撞見，對方並沒有告發她，而是索取封口費，女子不希望自己的婚姻破碎，因此只能任憑嫂子向她敲竹槓，如今她與出軌對象已斷絕關係，但依舊擔心嫂子會曝光她的事情，讓她非常痛苦。

根據《鏡報》報導，澳洲一名女網友在論壇「9Honey」分享慘痛經驗，提到2年前她因工作認識小王，而出軌對象又剛好是嫂嫂艾瑪（Emma）的健身教練，一天他們到酒吧約會，兩人激情接吻時卻被嫂嫂撞見，不過對方卻給她兩個選擇，第一是把真相說出來，第二則是要支付「封口費」，原PO不想離婚，因此接受第二個方案。

原PO接著說，當時她剛繼承一筆父親的遺產，而經商失敗的嫂嫂得知後，要求她分一部分遺產給她，用來周轉解決財務危機。偷吃被嫂子發現後幾周，她也與出軌對象結束關係，所以並沒有向丈夫攤牌，不過事隔2年，她依舊活在擔心偷吃被曝光的恐懼，「我與丈夫的婚姻關係，好像掌握在嫂子手裡」。

原PO說，她很後悔當初背叛丈夫，但嫂子勒索她也不對，「我知道我應該受到報應，我感覺非常慚愧，但嫂子到底抱著怎樣的心態，才可以在這種情況下，把勒索來的錢用在她弟弟身上。」不少網友則回應，女子一開始就不應支付「封口費」，此為犯法的勒索行為，還有人建議她直接跟丈夫攤牌，才不會一直生活在恐懼中。