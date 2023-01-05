外國一名男子透露，近日兒子帶女友回家，卻意外發現對方是自己的前女友，而且她還有一名1歲半的小孩，算一算時間正是2人正在交往的時候，男子很有可能就是小孩的生父，讓他崩潰不已，未料兒子得知實情後，反應卻異常淡定，只說自己需要時間冷靜。

根據《鏡報》報導，外國一名45歲父親在論壇《Reddit》發文，表示28歲的兒子和一名大他7歲的女子交往了4個月，最近兒子帶女友回家，未料對方竟是他的前女友，2人在2年前曾交往一段時間，後來因為這名父親失業了，雙方才逐漸斷了聯絡，然而更驚人的是，前女友還有一名1歲半的小孩，讓他驚恐直呼：「可能是我的。」

這名父親事後決定和兒子坦白一切，兒子知情後雖然有些困惑，但反應出乎意料的淡定，只說自己需要一點時間冷靜；後來這名父親也和前女友聯絡，希望有機會能帶孩子去做親子鑑定。

離奇的遭遇曝光後，立刻引發網友熱議，大家紛紛留言，「這是一個可怕的狀況，如果對方早點和你說懷孕的事，就能避免現在的悲劇發生」、「我覺得你做得對，應該早點告訴兒子」、「如果是我絕對不能接受女友和我爸爸在一起過的事實」、「你做得沒錯，大家都有知道真相的權利」、「這是一個負責任的父母該做的事」。