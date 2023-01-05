大陸湖南一名女子在跨年夜買了一張樂透，幸運中了1000萬人民幣（約新台幣4460萬），讓她開心不已，也趕緊將這個消息分享給孩子，豈料孩子卻開玩笑說「不想要努力了」，讓她感到有些擔心，甚至後悔地表示「早知道不跟孩子說了」。

根據《頭條新聞》報導，湖南長沙一名江姓女子在跨年夜，花了10元人民幣買一張樂透，想試試看手氣，豈料當天晚上對獎時，看到彩券上的數字竟與中獎號碼一樣，讓她難以置信，趕緊喊來家人幫忙確認，晚上她與丈夫、小孩徹夜難眠，都在討論該如何花用這筆獎金。

江女近日在家人的陪同下，全身包緊緊現身彩券中心兌獎，扣除稅金後，實拿800萬人民幣（約新台幣3569萬），受訪時她提到，「我有點後悔了，早知道不應該告訴孩子中獎消息，他們說不想奮鬥了」，儘管她知道小孩是在開玩笑，但依舊擔心他們日後的心態會有所變化。

江女領獎當天還捐了10萬人民幣給慈善機構，她說身邊有些親友家境也不好，她目前正在考慮如何用這筆錢幫助對方。此事曝光後，不少網友表示「說真的，普通人一夕暴富很難把持得住，盡情揮霍後反而會產生失落感」、「800萬確實很多，不過以目前的物價來說，還是沒資格耍廢」、「好幾年前，我以為有100萬能此生無憂，但看看物價，只能改善生活品質」。