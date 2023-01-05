cut my own hair and threw it in braids overnight. I usually keep my hair past my waist so this is a big change! pic.twitter.com/Z6YhtiBxdn — Aella (@Aella_Girl) July 1, 2022

誰說妹子一定香？美國一名成人網紅近日在社群上回顧2022年，驚爆過去一整年只洗過37次澡，比發生性關係的次數還要少很多，消息一出隨即引爆粉絲熱議。

綜合外媒報導，來自愛荷華州的艾拉（Aella）憑藉高顏值和傲人身材，在成人平台擁有大量粉絲，也是平台收入最高的網紅之一，每月收入高達10萬美金（約新台幣307萬元）。

不過即便是萬人迷，艾拉的衛生習慣卻讓人感到詫異，她元旦時特別在推特上分享自己2022年的總回顧，大方列出所有的日常動態，包括出門222次、工作137次、上廁所194次等，甚至連自慰26次、愛愛頻率63次等較為隱私的性事也直言不諱。不過最跌破眾人眼鏡的是，她過去一整年僅洗澡37次。

報導指出，2021年哈佛大學研究顯示，美國成年人一年平均洗澡145次，但艾拉的洗澡次數卻遠低於平均值。她的貼文也讓不少愛乾淨的網友崩潰，甚至批評她習慣太差，不過艾拉解釋，她覺得自己越常洗澡聞起來就越臭，不洗澡只是不想破壞皮膚的微生物平衡；她強調，雖然只洗澡37次，但經常局部清洗私密處和腋下。