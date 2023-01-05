狗狗市人類最忠心的伙伴。大陸一隻黑狗因為主人過世，不但連續2天不吃不喝，還整天都趴在主人的床上，有人叫牠了就睜眼，一睜眼就掉下眼淚，讓其他家人看了都心疼不已，直呼：「主人沒白養牠」，還拿出衛生紙幫狗狗拭淚。

綜合陸媒報導，河北省邢台市一隻黑狗因為主人過世了，竟連續2天不吃不喝，只趴在主人生前躺過的床上默默流淚。從網路流傳的影片可以看到，黑狗神色憂鬱地側躺在床上，還難過地流下眼淚，一旁的家人見狀都相當不捨，忍不住感慨：「牠怎麼還會哭呢？這主人真沒白養牠」，並拿出衛生紙幫狗狗擦淚。

網友們看到影片都十分心疼狗狗失去心愛主人的遭遇，「因為那裡還能聞到他的味道」、「牠可能都懂，只是沒辦法說而已」、「看狗狗的毛色，主人生前應該對牠很好，養得很用心」、「我不養寵物也能體會，都是彼此的親人吧」、「吃點東西吧，主人看到會難過得」、「狗狗身體健壯、皮毛油亮，一看就是主人生前的大寶貝，主人去世心裡對牠也有很多不捨吧」。

大陸鄭州也有一隻放不下過世主人的忠犬「豆豆」，儘管主人早已離開2年多，牠仍每天守在家門口，等待主人幫自己開門，就算被家人接到其他地方照顧，牠都能突破重重困難，甚至跨越60公里路也要回家。不過去年7月，豆豆因為腎衰竭病逝，在牠生命的最後，動物志工特地把牠從獸醫院抱到主人家門前，讓牠能在熟悉的地方安詳地離開。