釣魚捕獲稀有魚類，就像中大獎一樣。國外一名男子近日帶朋友到海邊夜釣，釣到一條頭部像鋸子的怪魚，仔細一看竟是稀有的「鋸鰩」，由於朋友第一次釣魚，遇到這種情況又驚又喜，他們將鋸鰩的影像分享至抖音，不少網友羨慕的說「新手運是真的！」

根據《LAD BIBLE》報導，一名網友@Shaaaarky帶朋友帶海邊釣魚，當時他們感覺到有獵物上鉤，趕緊拉回釣魚線，只見一條體型不小的魚緩緩靠近岸邊，而牠的頭部竟長有類似鋸子的物體，體長約3.9至4.2公尺，仔細看才知是數量稀少的「鋸鰩」（sawfish），原PO提到，朋友第一次海釣，發現釣到稀有魚種非常開心。

眾人將鋸鰩拉上岸後，就將釣線剪斷，讓牠順利回到海裡。釣魚影片分享至抖音，累積170萬觀看次數，不少網友說「他們將鋸鰩拉上岸時，我還以為是一隻史前恐龍」、「12年前我去海邊浮潛時，也曾遇過鋸鰩，第一次看到同樣也被嚇到，鋸鰩長相實在是太特殊」、「鋸鰩是遠古魚類，生活在地球已有千萬年歷史，可說是活化石」。

海洋委員會海洋保育署官網指出，鋸鰩擁有細長的吻喙部，上面長滿牙齒，約14至24對，掠食時會左右擺動攻擊魚群，牠們看起來像帶劍的鯊魚，但其實屬於鰩類，主要生活於近岸水域、河口、潟湖等，有時在淡水區也能發現牠們的蹤跡，不過人類濫捕加上棲息地遭破壞，導致鋸鰩數量銳減，目前被國際自然保護聯盟列為極危物種。