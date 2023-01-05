美國明尼蘇達州2位遊客去年底前往里普利湖（Lake Ripley）旅遊時，拍下天鵝在湖面一動也不動的畫面，接著又拿出冒煙的熱水朝著天鵝澆灌，畫面曝光後不但沒有遭到網友撻伐，還一面倒大讚他們的暖心之舉。

根據《每日郵報》報導，位於明尼蘇達州的里普利湖，去年12月底時迎來攝氏-10℃以下的低溫，導致湖面全數結冰，而安德魯（Andrew）當時和友人相偕前往旅遊，赫然發現有一隻天鵝逗留在岸邊一動也不動，於是便好奇上前查看，沒想到天鵝竟是受困在結凍的湖面無法脫困，且雙腿幾乎快凍僵了。

安德魯和友人見狀後十分不忍，於是拿著仍舊冒著熱氣的保溫瓶，朝著凍住天鵝腳的結冰層小心翼翼的澆下熱水，果然成功將冰層融化；而天鵝在兩人的幫助下，凍僵了的雙腳總算能自由活動，雖然走到一半一度軟腳，但很快又起身快步離開。

影片曝光後網友們全被兩人的暖舉給感動了，紛紛留言直呼「心裡暖暖的」、「好人一生平安」、「謝謝你救了一隻美麗的天鵝」、「可憐的天鵝總算脫困了」、「恭喜天鵝又恢復了自由」。