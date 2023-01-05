大多數人到另一半家作客，都希望可以受到對方家人的重視，大陸一名女子第一次到男友家住了2天，未料男方家人每餐都只準備麵條、白粥和冷掉的剩菜，讓女子覺得非常失望，最終決定和男友分手。

綜合陸媒報導，四川一名女子最近第一次到男友家作客，未料住了2天，每一餐吃的不是麵條就是白粥，配菜也幾乎都是前幾餐吃剩的冷菜，女子感覺自己不受男友家人重視，連三餐都被敷衍對待，但和男友反應後，對方卻回答「柴米油鹽的生活就是這樣。」讓她失望透頂。

女子委屈表示，自己坐了2個半小時的車到男友家，沒想到結果會這麼尷尬，沒有新鮮的菜可以吃就算了，男友儘管知道自己不喜歡吃麵條，也沒有幫忙和家人溝通；除此之外，男友家的事都只有母親在處理，沒有任何人願意出手幫忙。經歷過這些不愉快後，女子在返程的路上決定和男友分手，她無奈地說：「雖然分手很難過，但真的感到很失望。」

網友們看到影片後，也覺得男方家人很誇張，認為女子分手是正確的選擇，「既然他不重視你，就沒必要過下去了」、「讓你提前感受婚後生活」、「第一次見男方父母，他們這麼不重視，感覺就是變相不想讓你們結婚」、「還好不是婚後才現原形，姑娘及時止損」、「可以想像如果嫁給他的話，會有和他媽媽一樣下場」。